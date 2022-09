Brutte notizie per la Roma | Mourinho perde un titolare | lesione al menisco

(Di sabato 17 settembre 2022) Non arrivano buoneper la, Josédovrà fare a meno per un po’ del suo terzino destro Rick Karsdorp. Il laterale olandese si è infortunato nel corso della gara di Europa League di giovedì sera contro l’HJK e gli esami strumentali svolti in giornata hanno evidenziato un infortunio piuttosto serio. Ecco quanto riportato dal sito ufficiale del club giallorosso: FOTO: Getty – Karsdorp“L’AScomunica che Rick Karsdorp, sottoposto a esami strumentali in seguito a un trauma distorsivo riportato durante la partita di Europa League contro l’HJK, ha subito unaalinterno del ginocchio sinistro. Nei prossimi giorni il calciatore sarà sottoposto a intervento chirurgico presso la Klinik Gut di St.Moritz, diretta dal Dott. Georg ...

Infortunio Karsdorp: l'olandese si è fatto male durante la sfida di Europa League contro l'HJK e ora dovrà rimanere fuori per molto tempo.Infortunio Karsdorp- lesione del menisco sinistro interno per il terzino destro della Roma. Giallorossi in emergenza sulla fascia di destra con solo Celik ...