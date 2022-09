Borussia-Schalke, brutto infortunio per Marco Reus. Lascia il campo in barella (VIDEO) (Di sabato 17 settembre 2022) brutto infortunio per Marco Reus durante il primo tempo della partita di Bundesliga tra Borussia Dortmund e Schalke. L’attaccante tedesco, capitano del Borussia, è uscito dal campo in barella dopo uno scontro con Flick durante il quale ha ricevuto un colpo alla caviglia. Reus ha Lasciato il terreno di gioco in lacrime, visibilmente dolorante. Marco Reus is unlucky i hope he doesn’t miss the world cup again pic.twitter.com/SmDw2DxO2s — ARB (@Arabay2Shiesty) September 17, 2022 L’infortunio sembra essere grave, almeno giudicando la reazione del giocatore. A pochi mesi dall’inizio del Mondiale non Lascia ben sperare. Nel 2014 ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 17 settembre 2022)perdurante il primo tempo della partita di Bundesliga traDortmund e. L’attaccante tedesco, capitano del, è uscito dalindopo uno scontro con Flick durante il quale ha ricevuto un colpo alla caviglia.hato il terreno di gioco in lacrime, visibilmente dolorante.is unlucky i hope he doesn’t miss the world cup again pic.twitter.com/SmDw2DxO2s — ARB (@Arabay2Shiesty) September 17, 2022 L’sembra essere grave, almeno giudicando la reazione del giocatore. A pochi mesi dall’inizio del Mondiale nonben sperare. Nel 2014 ...

