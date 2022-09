Borussia Dortmund vs Schalke 04 – pronostico e possibili formazioni (Di sabato 17 settembre 2022) Il Borussia Dortmund ospita sabato 17 settembre lo Schalke 04 nel Revierderby. Nella scorsa stagione, quando lo Schalke è retrocesso per la prima volta dal 1988, il Dortmund ha segnato sette gol ai rivali più agguerriti senza ottenere risposta. Il calcio di inizio di Borussia Dortmund vs Schalke 04 è previsto alle 15:30 Anteprima della partita Borussia Dortmund vs Schalke 04: a che punto sono le due squadre Borussia Dortmund Mentre i tifosi del Dortmund saranno giustamente entusiasti del ritorno del Revierderby dopo una stagione senza affrontare lo Schalke, Edin Terzic e i suoi giocatori punteranno a trattarla come una ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 17 settembre 2022) Ilospita sabato 17 settembre lo04 nel Revierderby. Nella scorsa stagione, quando loè retrocesso per la prima volta dal 1988, ilha segnato sette gol ai rivali più agguerriti senza ottenere risposta. Il calcio di inizio divs04 è previsto alle 15:30 Anteprima della partitavs04: a che punto sono le due squadreMentre i tifosi delsaranno giustamente entusiasti del ritorno del Revierderby dopo una stagione senza affrontare lo, Edin Terzic e i suoi giocatori punteranno a trattarla come una ...

City_Xtra : #ManCity vs Borussia Dortmund, #UCL Match Officials: Referee: Daniele Orsato [????] Assistants: Ciro Carbone [????], A… - periodicodaily : Borussia Dortmund vs Schalke 04 – pronostico e possibili formazioni #bundesliga #17settembre - tobarwi : RT @Gio_Dusi: ??????? Dopo un anno di assenza, oggi torna il #Revierderby in #Bundesliga, probabilmente la partita in cui tutto è possibile… - Gio_Dusi : Quello di oggi sarà a suo modo storico perché per la prima volta il Borussia Dortmund non avrà Michael Zorc né in c… - Gio_Dusi : ??????? Dopo un anno di assenza, oggi torna il #Revierderby in #Bundesliga, probabilmente la partita in cui tutto è… -