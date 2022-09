Borussia Dortmund-Schalke 04, le formazioni ufficiali (Di sabato 17 settembre 2022) Borussia Dortmund (4-2-3-1): Meyer; Meunier, Hummels, Schlotterbeck, Wolf; Bellingham, Özcan; Brandt, Reus, Malen; Modeste. Schalke 04... Leggi su calciomercato (Di sabato 17 settembre 2022)(4-2-3-1): Meyer; Meunier, Hummels, Schlotterbeck, Wolf; Bellingham, Özcan; Brandt, Reus, Malen; Modeste.04...

City_Xtra : #ManCity vs Borussia Dortmund, #UCL Match Officials: Referee: Daniele Orsato [????] Assistants: Ciro Carbone [????], A… - infobetting : Borussia Dortmund-Schalke 04 (sabato 17 settembre 2022 ore 15:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Torna i… - sportface2016 : Formazioni ufficiali #BorussiaDortmundSchalke, #Bundesliga 2022/2023 - mshowdimascio : @SonoLazio questo è il mio punto. abbiamo già perso un anno Zero. 16 mesi fa stavamo battendo il Borussia Dortmund. siamo peggio - marcohilo : RT @Gio_Dusi: ??????? Dopo un anno di assenza, oggi torna il #Revierderby in #Bundesliga, probabilmente la partita in cui tutto è possibile… -