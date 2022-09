Borussia Dortmund, infortunio choc per Reus: il tedesco esce in barella in lacrime – FOTO (Di sabato 17 settembre 2022) Il capitano del Borussia Dortmund Reus è uscito in lacrime in barella dopo uno scontro nel match contro lo Schalke 04 La sfortuna si accanisce ancora una volta su Marco Reus. Il capitano del Borussia Dortmund è stato vittima di un bruttissimo infortunio nel derby contro lo Schalke 04. Brutto movimento della caviglia, con il tedesco costretto a uscire dal campo in barella e in lacrime. ? ????????: Marco Reus sofreu dura entrada e torceu o tornozelo. O alemão sentia muita dor e precisou ser retirado de maca do gramado. ?Fique bem logo, Marcinho. Estamos todos torcendo pra sua recuperação a tempo da copa! ? pic.twitter.com/gyOrm5iz8Y— ?????????? ??????? ???? ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 17 settembre 2022) Il capitano delè uscito inindopo uno scontro nel match contro lo Schalke 04 La sfortuna si accanisce ancora una volta su Marco. Il capitano delè stato vittima di un bruttissimonel derby contro lo Schalke 04. Brutto movimento della caviglia, con ilcostretto a uscire dal campo ine in. ? ????????: Marcosofreu dura entrada e torceu o tornozelo. O alemão sentia muita dor e precisou ser retirado de maca do gramado. ?Fique bem logo, Marcinho. Estamos todos torcendo pra sua recuperação a tempo da copa! ? pic.twitter.com/gyOrm5iz8Y— ?????????? ??????? ???? ...

