Bologna-Empoli oggi in tv: orario, diretta tv e streaming Serie A 2022/2023 (Di sabato 17 settembre 2022) L'orario e la diretta tv di Bologna-Empoli, valida per la settima giornata di Serie A 2022/2023. I felsinei, trascinati da Arnautovic, hanno trovato la prima vittoria in campionato nello scorso turno contro la Fiorentina, e vorranno proseguire così sotto la guida del neo tecnico Thiago Motta; di fronte, la formazione toscana, che invece non ha ancora mai vinto, ottenendo quattro pareggi e due sconfitte, tra cui l'ultima di misura contro la Roma. Il fischio d'inizio della partita è fissato alle ore 15:00 di sabato 17 settembre, con la partita che sarà visibile esclusivamente in streaming su Dazn, oppure su Zona Dazn tramite satellite, previa attivazione della relativa offerta. I TELECRONISTI SportFace.

