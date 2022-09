Bologna-Empoli 0-1 | gol di Bandinelli

(Di sabato 17 settembre 2022) (Adnkronos) –corsaro a. La squadra di Paolo Zanetti si impone 1-0 al Dall’Ara grazie al gol di capitannel match valido per la settima giornata della Serie A 2022-2023. Sconfitto ildi Thiago Motta alla sua prima gara in panchina dopo l’esonero di Mihajlovic. Con questa vittoria i toscani, alla prima vittoria stagionale, salgono a 7 punti in classifica mentre i rossoblu restano a 6. Gara equilibrata tra due compagini che cercavano punti importanti. Padroni di casa vicini al gol con Orsolini e il solito Arnautovic. Al 75? arriva il gol dell’: inserimento di Henderson che mette un pallone teso sul primo palo, Skorupski esce ma perde il pallone sul contrasto con Pasch, la palla arriva ache a porta vuota da due passi insacca. La ...

corsaro a. La squadra di Paolo Zanetti si impone 1 - 0 al Dall'Ara grazie al gol di capitan Bandinelli nel match valido per la settima giornata della Serie A 2022 - 2023. Sconfitto il ...7Giornata Salernitana - Lecce 1 - 2;0 - 1, ore 18 Spezia - Sampdoria, ore 20.45 Torino - Sassuolo; domenica 18 settembre ore 12.30 Udinese - Inter; ore 15.00 Cremonese - Lazio, ...Dopo la vittoria del Lecce a Salerno, ci sono altri due risultati finali in Serie A: vince l'Empoli, mentre lo Spezia trionfa nel derby ...