Bollettino Lombardia oggi: contagi, morti e guariti sabato 17 settembre (Di sabato 17 settembre 2022) Il Bollettino di sabato 17 settembre 2022 per la Regione Lombardia, che anche oggi ha diramato i dati relativi alla pandemia da Coronavirus con i numeri delle ultime 24 ore su decessi, contagi e guariti dal virus. Prosegue il lavoro di monitoraggio e analisi in quella che è stata la regione italiana più colpita dal Covid. Come ogni giorno ecco quindi i dati aggiornati: oggi si registrano 2.868 nuovi contagi, 12 morti, 1.688 guariti, 3.093 tamponi molecolari, 12 (+3) ricoverati in terapia intensiva, 482 (-6) ricoverati nei reparti ordinari. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 17 settembre 2022) Ildi172022 per la Regione, che ancheha diramato i dati relativi alla pandemia da Coronavirus con i numeri delle ultime 24 ore su decessi,dal virus. Prosegue il lavoro di monitoraggio e analisi in quella che è stata la regione italiana più colpita dal Covid. Come ogni giorno ecco quindi i dati aggiornati:si registrano 2.868 nuovi, 12, 1.688, 3.093 tamponi molecolari, 12 (+3) ricoverati in terapia intensiva, 482 (-6) ricoverati nei reparti ordinari. SportFace.

