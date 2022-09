Blade Runner 2099: la serie TV tratta dall’universo di Ridley Scott sarà prodotta da Amazon (Di sabato 17 settembre 2022) Amazon non molla l’osso e, dopo l’acquisizione dei diritti sulla produzione di una serie TV legata al Signore degli Anelli, ecco sganciare un’altra bomba. Blade Runner 2099, la prima serie TV ispirata ai capolavori cinematografici, sarà prodotta da Amazon e rivedrà Ridley Scott nei panni di produttore esecutivo. Blade Runner 2099: la serie TV in arrivo su Prime Video – 16922 www.computermagazine.itUna notizia che potremmo definire una vera e propria bomba, che coinvolge ancora una volta Amazon ed il suo segmento dedicato alla produzione di contenuti audiovisivi. Parliamo di Prime Video, laddove sarà ... Leggi su computermagazine (Di sabato 17 settembre 2022)non molla l’osso e, dopo l’acquisizione dei diritti sulla produzione di unaTV legata al Signore degli Anelli, ecco sganciare un’altra bomba., la primaTV ispirata ai capolavori cinematografici,dae rivedrànei panni di produttore esecutivo.: laTV in arrivo su Prime Video – 16922 www.computermagazine.itUna notizia che potremmo definire una vera e propria bomba, che coinvolge ancora una voltaed il suo segmento dedicato alla produzione di contenuti audiovisivi. Parliamo di Prime Video, laddove...

zeropoesie : Blade Runner 2099 ha finalmente ottenuto il via libera dagli Amazon Studios. Ecco i primi dettagli della serie... - cinefilosit : #BladeRunner2099: Amazon Studios dà il via alla serie prodotta da #RidleyScott - Teleblogmag : #bladerunner é un titolo che ormai non si dimentica più. #primevideo #bladerunner2099 #serietv #ascoltitv Iscrivit… - SAonlinemag : Si farà #PrimeVideo #BladeRunner2099 - stagirita118 : RT @OperaSpaziale: @stagirita118 Si, in alcuni casi non hanno senso i seguiti, in questo caso in particolare. Ora ci sarà anche la serie..… -