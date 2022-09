Bimbo di 9 anni muore in casa: stroncato da malore improvviso. Famiglia sotto choc: 'Non aveva patologie' (Di sabato 17 settembre 2022) Un malore improvviso e la morte a soli 9 anni: hanno provato a praticargli il massaggio cardiaco per diversi minuti, ma anche l'intervento tempestivo dell'elisoccorso per portarlo a Careggi è stato ... Leggi su leggo (Di sabato 17 settembre 2022) Une la morte a soli 9: hanno provato a praticargli il massaggio cardiaco per diversi minuti, ma anche l'intervento tempestivo dell'elisoccorso per portarlo a Careggi è stato ...

repubblica : Alluvione Marche, la mamma del bimbo di 8 anni, disperso: 'Riportatemi Mattia. Un’onda marrone me l’ha strappato” [… - Sissijj14 : RT @Raff_Napolitano: #Maloreimprovviso in casa a Empoli, bimbo muore a 9 anni. Famiglia sotto choc: non aveva patologie pregresse https://… - Raff_Napolitano : #Maloreimprovviso in casa a Empoli, bimbo muore a 9 anni. Famiglia sotto choc: non aveva patologie pregresse - lacittanews : Un malore improvviso, nulla di più. Così è terminata la vita, troppo presti, di un bimbo di 9 anni. Si indaga sulle… - SoniaLaVera : RT @Gazzettino: Malore improvviso in casa a Empoli, bimbo muore a 9 anni. Famiglia sotto choc: non aveva patologie pregresse -