Beve 'cocktail di detersivi' preparato dalla mamma, morto bimbo di 6 anni (Di sabato 17 settembre 2022) E' morto il bambino di 6 anni di Francavilla Fontana in Puglia che al mattino del 18 luglio scorso, secondo la ricostruzione dei carabinieri, bevve in maniera accidentale un cocktail di detersivi ... Leggi su leggo (Di sabato 17 settembre 2022) E'il bambino di 6di Francavilla Fontana in Puglia che al mattino del 18 luglio scorso, secondo la ricostruzione dei carabinieri, bevve in maniera accidentale undi...

leggoit : #Bari Beve “cocktail di detersivi” preparato dalla mamma, morto bimbo di 6 anni - Giusepp01693238 : @EmanuelaErre Ki beve lo posso invitare al mio bar per un cocktail ??. - sconte73 : @cicoria_e Bara magari vuota all’interno? Me la vedo la regina ai Caraibi, mentre si beve un cocktail, ridere per t… - canemaledetto : prossimo fidanzato lo vorrei ex eroinomane pronto a rubare tutti i bicchieri dei cocktail che beve per darmeli (mi servono) - Colubro2208 : @ClaudioPiNdArO @ReciLadiva Fallimento educativo perché la@figlia magari fuma 4 sigarette al giorno e beve un cockt… -