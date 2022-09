BeReal, filtri vietati e solo due minuti per pubblicare una foto: le regole dell’app che sconvolge il mondo dei social (Di sabato 17 settembre 2022) Basta filtri, ritocchi, balletti, seguaci e ‘mi piace’ sui social: è arrivata BeReal, l’app francese rilasciata nel 2020 e che sta spopolando solo adesso. Di cosa si tratta? Lo si evince dal nome, è un’applicazione di social media che punta sull’autenticità ed è scaricabile gratuitamente dall’App Store o dal Play Store. Come riportato dal sito Insider, “i download dell’app sono aumentati del 315% dall’inizio dell’anno, posizionandosi ora al quarto posto nell’elenco delle app di social media più scaricate”. “I tuoi amici, veramente” è lo slogan. La sua peculiarità è quella di incoraggiare gli utenti a condividere foto naturali e spontanee di se stessi. Per farlo, l’app invia una notifica quotidiana – ogni volta ad un orario differente – dalla quale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 17 settembre 2022) Basta, ritocchi, balletti, seguaci e ‘mi piace’ sui: è arrivata, l’app francese rilasciata nel 2020 e che sta spopolandoadesso. Di cosa si tratta? Lo si evince dal nome, è un’applicazione dimedia che punta sull’autenticità ed è scaricabile gratuitamente dall’App Store o dal Play Store. Come riportato dal sito Insider, “i downloadsono aumentati del 315% dall’inizio dell’anno, posizionandosi ora al quarto posto nell’elenco delle app dimedia più scaricate”. “I tuoi amici, veramente” è lo slogan. La sua peculiarità è quella di incoraggiare gli utenti a condividerenaturali e spontanee di se stessi. Per farlo, l’app invia una notifica quotidiana – ogni volta ad un orario differente – dalla quale ...

