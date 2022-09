Belve | storico volto Mediaset fra le nuove interviste di Francesca Fagnani

Leggi su biccy

(Di sabato 17 settembre 2022)sta per tornare con una nuova stagione die quest’anno fra le variene ha realizzata una anche ad Alessandra Celentano, professoressa di Amici da oltre vent’anni. A fare il suo nome è stato Davide Maggio su Instagram. Ovviamente non sappiamo quali domande abbia fatto ad Alessandra Celentano, ma conoscendo la penna pungente dinon mancheranno domande su suo zio Adriano Celentano e ovviamente su Maria De Filippi. “Siamo sempre fra i tre programmi più scaricati su Raiplay. Si può fare sempre di più, ma sono contentissima di come è andata“; ha confessato la conduttrice al termine della scorsa stagione di, molti hanno avuto timore die hanno ...