Belen Rodriguez scatena il caos, scoppia la rissa: interviene la Polizia (Di sabato 17 settembre 2022) La modella argentina ha scatenato il caos nell'aeroporto di Linate: scattata quasi una rissa E' accaduto davvero di tutto ieri sera all'aeroporto di Linate. Belen Rodriguez si è scagliata contro i paparazzi fino a scatenare una rissa. A rendere ufficiale la notizia il noto portale Pipol Gossip ma è stata riportata anche dalla stessa modella L'articolo proviene da KontroKultura.

