Belen Rodriguez, la showgirl dice basta: necessario l'intervento delle forze dell'ordine (Di sabato 17 settembre 2022) Belen, che si trovava all'aeroporto di Linate assieme a sua figlia Luna Marì, non ha affatto digerito la presenza dei paparazzi. Belen Rodriguez sta vivendo un bel momento sia dal punto di vista professionale che sentimentale. La showgirl argentina è al timone del programma Tu sì que vales e ha passato al meglio le vacanze estive in compagnia di Stefano De Martino, con cui ha avviato di nuovo una relazione. Tuttavia, se c'è un aspetto della sua vita che Belen proprio non riesce a sopportare è quello dell'avere sempre i paparazzi a poca distanza ogni volta che si trova in un luogo pubblico. Già in passato l'ex di Fabrizio Corona aveva avuto discussioni con i fotografi, ma l'altro giorno la Rodriguez ha perso completamente le staffe.

