Belen Rodriguez: la romantica sorpresa d’amore per… (Di sabato 17 settembre 2022) La showgirl argentina Belen Rodriguez nel pomeriggio di ieri, dopo un piccolo disguido in aeroporto, è volta a Napoli dal suo Stefano De Martino, con una sorpresa: Belen ha portato con sé la figlia Luna Marì per questo weekend. Tutto è bene quel che finisce bene. Infatti, dopo la spiacevole lite avvenuta all’aeroporto di Milano-Linate, Belen Rodriguez è partita alla volta di Napoli per raggiungere il suo Stefano De Martino. La showgirl ha però riservato una sorpresa a Stefano: Belen ha portato con sé a Napoli anche la figlia Luna Marì. Tutto il pubblico sa bene che Stefano e Belen hanno ritrovato da poco l’amore. Il sentimento tra i due è rifiorito dopo la crisi della relazione fra la showgirl e il padre di Luna Marì e ... Leggi su howtodofor (Di sabato 17 settembre 2022) La showgirl argentinanel pomeriggio di ieri, dopo un piccolo disguido in aeroporto, è volta a Napoli dal suo Stefano De Martino, con unaha portato con sé la figlia Luna Marì per questo weekend. Tutto è bene quel che finisce bene. Infatti, dopo la spiacevole lite avvenuta all’aeroporto di Milano-Linate,è partita alla volta di Napoli per raggiungere il suo Stefano De Martino. La showgirl ha però riservato unaa Stefano:ha portato con sé a Napoli anche la figlia Luna Marì. Tutto il pubblico sa bene che Stefano ehanno ritrovato da poco l’amore. Il sentimento tra i due è rifiorito dopo la crisi della relazione fra la showgirl e il padre di Luna Marì e ...

palermomaniait : Belén Rodriguez urla in aeroporto e chiama la polizia: furibonda si scaglia contro i paparazzi -… - je4nlynx : mia mamma mi ha appena chiesto 'ma perché hai messo belen rodriguez come foto di netflix' - zazoomblog : Belen Rodriguez a Il Tempo della donne: “Tornare con Stefano De Martino è stato un grande atto di coraggio” -… - infoitcultura : Belen Rodriguez fuori controllo: rissa coi paparazzi, interviene la polizia - infoitcultura : Belén Rodriguez furibonda si scaglia contro i paparazzi e chiede l’intervento della polizia, ma gli agenti non le d… -