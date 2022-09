Belen furiosa coi paparazzi crea il caos a Linate (Di sabato 17 settembre 2022) In partenza da sola da Milano Linate con la figlia Luna Marì, Belen Rodriguez assediata dai paparazzi ha scatenato il panico e ha chiesto l'intervento della polizia. Che le ha dato torto. Leggi su comingsoon (Di sabato 17 settembre 2022) In partenza da sola da Milanocon la figlia Luna Marì,Rodriguez assediata daiha scatenato il panico e ha chiesto l'intervento della polizia. Che le ha dato torto.

infoitcultura : Belen Rodriguez furiosa in aeroporto chiama la polizia per 'difendersi' dai paparazzi - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Belen furiosa all’aeroporto di Milano. La showgirl litiga con i paparazzi, costretta a chiamare e chiedere l’intervento della… - infoitcultura : Belen furiosa in aeroporto: interviene la polizia - fanpage : Belen furiosa all’aeroporto di Milano. La showgirl litiga con i paparazzi, costretta a chiamare e chiedere l’interv… - UnaDonna_it : Lite in aeroporto per Belen. Scopri cosa è successo?? -