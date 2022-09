Bayern, figuraccia con l'Augsburg: mai così male negli ultimi 12 anni (Di sabato 17 settembre 2022) Il Bayern in campionato fa ancora fatica. Di più, questa volta fa una figuraccia. Dopo aver pareggiato le ultime tre partite di Bundesliga, la squadra di Nagelsmann perde il derby bavarese contro l'... Leggi su gazzetta (Di sabato 17 settembre 2022) Ilin campionato fa ancora fatica. Di più, questa volta fa una. Dopo aver pareggiato le ultime tre partite di Bundesliga, la squadra di Nagelsmann perde il derby bavarese contro l'...

ETGazzetta : Bayern, che figuraccia con l'Augsburg: mai così male in campionato negli ultimi 12 anni - Frances35753196 : @Mark33846202 Però dimenticate presto la figuraccia con il Bayern Monaco ?? - And98mil2022 : ? Inter Solo 15 minuti buoni col Bayern. Sconfitta ci sta ma umiliazione no. Onana not bad, Correa Osceno e difesa… -