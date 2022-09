Basket | Europei 2025 | si giocherà in Lettonia | Cipro | Finlandia e Polonia

Leggi su oasport

(Di sabato 17 settembre 2022) In attesa di scoprire come andranno a finire glidi2022 (ricordiamo che domani Germania esi giocheranno il bronzo e Spagna e Francia si contenderanno l’oro), sono state ufficializzate le sedi della prossima rassegna continentale.2022: Spagna in finale con un grande ultimo quarto, Germania battuta. Sarà rematch del 2011 con la Francia Euro, che sarà la 42ma edizione di questa competizione, si terrà in quattro Paesi differenti:. Questo per quanto riguarda i quattro gironi, mentre la fase finale si svolgerà interamente in, più precisamente a Riga. Foto: FIBA