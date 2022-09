Baseball, Mondiali Under 18 2022: Italia, altra vittoria sul Canada nel Placement Round (Di sabato 17 settembre 2022) Seconda vittoria per l’Italia ai Mondiali Under 18 di Baseball, nel Placement Round in corso di svolgimento in Florida. A Sarasota, gli azzurri battono per 3-2 il Canada in una partita minacciata dalla pioggia, che ha provocato 10 minuti di ritardo per quanto concerne l’inizio. Il primo a dare modo di realizzare è anche il futuro grande showman della partita, Williams Wong. Nel terzo inning, infatti, è lui a concretizzare la capacità di capire i lanci di Usselman e a concretizzare, con una volata di sacrificio, un attacco che va a chiudersi con il punto messo a segno da Luciani per l’1-0. Baseball, Mondiali Under 18 2022: Italia, prima vittoria nel ... Leggi su oasport (Di sabato 17 settembre 2022) Secondaper l’ai18 di, nelin corso di svolgimento in Florida. A Sarasota, gli azzurri battono per 3-2 ilin una partita minacciata dalla pioggia, che ha provocato 10 minuti di ritardo per quanto concerne l’inizio. Il primo a dare modo di realizzare è anche il futuro grande showman della partita, Williams Wong. Nel terzo inning, infatti, è lui a concretizzare la capacità di capire i lanci di Usselman e a concretizzare, con una volata di sacrificio, un attacco che va a chiudersi con il punto messo a segno da Luciani per l’1-0.18, primanel ...

