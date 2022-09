(Di sabato 17 settembre 2022) Inviata da Lorenzo Picunio - Dice una ricerca condotta nel Veneto che una consistente minoranza deie delle bambine, deie delle ragazze svolgeorganizzate di sport, danza, strumenti musicali o cori. I gruppi citati (sport, musica, danza, ecc.) comportano per le famiglie un costo non elevatissimo ma comunque significativo. Chi si assume questi impegni lo fa con forte motivazione. L'articolo .

bambinogesu : Prevenzione suicidi, per le emergenze chiedi aiuto agli esperti chiamando il numero 06 6859 2265. Un gruppo di psic… - elenabonetti : A tutte le ragazze e i ragazzi, a tutte le bambine e i bambini che oggi iniziano l’anno scolastico faccio un grande… - orizzontescuola : Bambini, ragazzi, attività sportiva ed altro. Lettera - Rivoluzione_Lib : RT @ricpuglisi: Sai quanta voglia hanno dentro il PD di rimettere le mascherine a scuola a bambini e ragazzi? - ricpuglisi : Sai quanta voglia hanno dentro il PD di rimettere le mascherine a scuola a bambini e ragazzi? -

Sky Tg24

Si è concluso lo scorso 9 settembre con una grande festa per i giovanissimi iscritti e le loro famiglie lo Sport Camp, che ha caratterizzato l'estate dia Latisana. L'evento, che si è svolto nella palestra della scuola primaria, è stato l'occasione per tracciare il bilancio dell'ultima edizione del centro estivo gestito dalla società ...Grazie ai laboratori creativi, saranno proprio ia creare preziose decorazioni e sagome a ... realizzato dalla Compagnia Teatrale "Idel musical", nel quale si rivivrà la magia di "... Aspettando l'autunno, 12 libri per bimbi e ragazzi da 3 a 12 anni Milano - Neiade Tour & Events torna a proporre i suoi tour guidati a uno dei luoghi più affascinanti e suggestivi del centro di Milano : la Vigna di Leonardo e Casa Atellani , gioiello nascosto tra ...Il sindaco auspica che il prossimo governo attui misure per abbattere notevolmente le tariffe del servizio di trasporto pubblico come incentivo a lasciare a casa l’auto e a favore della sostenibilità.