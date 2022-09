Babylon | Brad Pitt e Margot Robbie esplosivi nelle prime immagini del film

Leggi su velvetmag

(Di sabato 17 settembre 2022) Un ritorno in grande stile per Damien Chazelle, che dopo 4 anni dall’ultimosi affida aper il suo. Lee il trailer diffusi di recente hanno catalizzato l’attenzione sul lungometraggio, tant’è che si comincia a parlare di Oscar. Dopo i fasti di La La Land, che gli è valso l’Oscar alla Miglior Regia, e il biografico First Man – Il primo uomo, Damien Chazelle sta per tornare in grande stile. Sono stati rilasciati, di recente, il trailer e ledi, il nuovo e attesissimoche riunisce. I due, che già aveva collaborato ...