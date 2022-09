“Avete visto?!”. Andrea Nicole e Ciprian, bomba sulla coppia di UeD: dopo l’estate, la notizia inaspettata (Di sabato 17 settembre 2022) Andrea Nicole e Ciprian, aria di crisi? Un gossip che impazzisce giorno dopo giorno e che sta travolgendo negli ultimi tempi anche la coppia più chiacchierata di UeD. Insomma, la situazione per alcuni fan sembra non raggiungere una chiarezza, visto che i due non appaiono più sui social insieme da diverso tempo. Cosa sta succedendo? Andrea Nicole e Ciprian in crisi, i fan non fanno che domandarselo da diverso tempo. Una galleria di immagini di coppia che ha sempre tempestato i loro profili Instagram, poi un silenzio che per molti diventa loquace. Eppure le basi di una relazione duratura sembravano essere salde, fino a quando è piombata un’assenza imbarazzante. Andrea Nicole e ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 17 settembre 2022), aria di crisi? Un gossip che impazzisce giornogiorno e che sta travolgendo negli ultimi tempi anche lapiù chiacchierata di UeD. Insomma, la situazione per alcuni fan sembra non raggiungere una chiarezza, visto che i due non appaiono più sui social insieme da diverso tempo. Cosa sta succedendo?in crisi, i fan non fanno che domandarselo da diverso tempo. Una galleria di immagini diche ha sempre tempestato i loro profili Instagram, poi un silenzio che per molti diventa loquace. Eppure le basi di una relazione duratura sembravano essere salde, fino a quando è piombata un’assenza imbarazzante.e ...

