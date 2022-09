Avete mai visto la figlia di Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli? La FOTO fa impazzire i fan (Di sabato 17 settembre 2022) L' ex moglie di Eros Ramazzotti, Marica Pellegrinelli ha voluto condividere attraverso i social la FOTO della sua prima figlia. La sua bellezza è davvero impressionante. Se si parla di Eros Ramazzotti e dei suoi grandi amori è difficile che non riaffiori alla mente il matrimonio con Michelle Hunziker. La loro storia è stata un' autentica favola che purtroppo è terminata in modo poco felice. Ora le cose tra i due vanno molto meglio, tant' è che Aurora Ramazzotti, figlia della coppia che in più occasione detto di essere molto felice della ritrovata amicizia dei suoi genitori. Ma oltre a Michelle, c'è stata un' altra donna che ha reso molto felice Eros, si tratta di Marica ... Leggi su howtodofor (Di sabato 17 settembre 2022) L' ex moglie diha voluto condividere attraverso i social ladella sua prima. La sua bellezza è davvero impressionante. Se si parla die dei suoi grandi amori è difficile che non riaffiori alla mente il matrimonio con Michelle Hunziker. La loro storia è stata un' autentica favola che purtroppo è terminata in modo poco felice. Ora le cose tra i due vanno molto meglio, tant' è che Auroradella coppia che in più occasione detto di essere molto felice della ritrovata amicizia dei suoi genitori. Ma oltre a Michelle, c'è stata un' altra donna che ha reso molto felice, si tratta di...

GiuseppeConteIT : Eppure l’avete votato, Enrico ?? Un bel tacer non fu mai scritto. - martaottaviani : Hanno cercato di ingannare l’opinione pubblica italiana. Su questa bacheca non avete mai letto né che la #russia po… - Jollay54 : RT @freedomclubtk: Ricordatevi che avete dovuto tirare fuori un certificato di vaccinazione per salire su un bus. Non dimenticatelo mai qua… - hankerdemolover : RT @aftereeight: se non avete mai consolato vostra madre che piange vi invidio molto - haras_bro : RT @aftereeight: se non avete mai consolato vostra madre che piange vi invidio molto -