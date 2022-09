Avellino | 28enne di Rione Mazzini accoltellato | fermato l’aggressore

Leggi su anteprima24

(Di sabato 17 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Un giovane di 28 anni è stato aggredito eall’alba di oggi ad. I fendenti lo hanno raggiunto all’addome e in altre parti del corpo. Non sarebbe in pericolo di vita secondo i sanitari dell’ospedale “Moscati” didove è stato trasportato subito dopo il ferimento. La vittima ha rimediato anche ferite alla fronte e ad un orecchio. L’episodio è avvenuto nelle palazzine di Parco Castagno a, al centro della città. Il presunto aggressore, un 23enne che vive con i genitori in un quartiere vicino, che dopo il ferimento si sarebbe liberato del coltello, è statodagli agenti della Squadra Mobile del capoluogo irpino. Gli investigatori stanno ricostruendo i motivi alla base ...