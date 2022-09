Attacco al Motor Show milanese - Gli ambientalisti denunciano il Milano Monza Motor show

(Di sabato 17 settembre 2022) Persino il MiMo, il, avrebbe arrecato un danno alla collettività, nello specifico alle casse del Comune di. La furia anti-auto di un gruppo di associazioni ambientaliste le ha indotte a presentare un esposto nientemeno che alla Corte dei conti, sostenendo che lo sconto dell'80% sulla tassa di occupazione del suolo pubblico concesso agli organizzatori delle edizioni 2021 e 2022 della manifestazione fosse eccessivo, nonostante i soli 101 mila euro di canone versato. Del resto, sostengono che se tali organizzatori hanno verosimilmente guadagnato da uno a tre milioni euro dalle case automobilistiche, è giusto che siano puniti per aver osato intrattenere i milanesi per qualche giorno con i loro spregevoli prodotti. Ci sarebbe da sorridere ...

GPOne.com

... sussidiaria per la difesa di HyundaiGroup. I veicoli corazzati possono raggiungere una ... A seguito dell'di Putin all'Ucraina, i Paesi europei hanno annunciato oltre 200 miliardi di euro ...MG4 al lancio con un prezzo d'a 29.900 euro, meno incentivi. Disponibili due batterie: una da 58 kWh 350 km di autonomia ...anno ha traslocato in Cina sotto le ali del grande gruppo SAIC. ... Delbianco all'attacco: pole provvisoria nel CIV SBK al Mugello Le associazioni hanno presentato un esposto alla Corte dei conti, ipotizzando uno “sconto” eccessivo sulla tassa di occupazione del suolo pubblico ...SBK: Gran giro di Alessandro Delbianco nella prima sessione di qualifiche del CIV Superbike al Mugello, che firma la pole provvisoria per appena 10 millesimi sul capo-classifica di campionato Michele ...