Ascolti TV analisi 16 settembre | Luisa Ranieri batte Ficarra & Picone Nuzzi supera Gerard Butler Zoro tiene tutti i fedelissimi

(Di sabato 17 settembre 2022)al top: su Rai1 Tg1 delle 20.00 a 4,657 milioni e 27,6%; “Soliti Ignoti” 3,784 milioni e 20,85%. “Reazione a catena” (2° parte) a 3,458 milioni e 25,58%. Week end con lo sport leggermente meno ingombrante in day time (Motomondiale, Coppa Davis, Serie A) quello ‘anticipato’ da venerdì 16, con la campagna elettorale ‘interrotta’ dal tragico alluvione nelle Marche. In prima serata Rai1 ha schierato la replica della fiction di Lolita Loboscoe Canale 5 ha risposto con un nuovo passaggio di Anche se è amore non si vede. Rai2 ha puntato sul docufilm sul carcere di Porto Azzurro, Rai3 ha dato spazio alle conferenze stampa dei partiti in vista delle Elezioni Politiche del 25. Tutte queste proposte si sono misurate con il film di Italia 1 (Attacco al potere 3), la seconda puntata stagionale di Quarto Grado su Rete4 e ...

Ascolti del 15 settembre 2022 in Prima Serata vince su Canale 5 Ricomincio da Me con una media di 1.975.000 spettatori pari al 13,5% di share. Su Rai1 – dalle 21.43 alle 23.27 – Speciale Porta a Porta ...Le repliche del Commissario Montalbano regalano la vittoria a Rai 1 il 14 settembre 2022 ma gli ascolti non sono più quelli di un tempo