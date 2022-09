Ascolti TV 16 settembre 2022, ritorna Flavio Insinna, sempre bene Reazione a Catena (Di sabato 17 settembre 2022) Venerdì 16 settembre i palinsesti Rai e Mediaset sono stati attraversati da un'altra ondata di variazione, con conseguenze negli Ascolti tv. Il Paradiso delle Signore ha anticipato la sua messa in onda mentre Serena Bortone ha dovuto accorciare il suo programma Oggi è un altro giorno. Con l'intervento di Mattarella nel tradizionale ‘Tutti a scuola', che inaugura il nuovo anno scolastico, i telespettatori hanno avuto modo di ritrovare in televisione uno dei conduttori più benvoluti di sempre: Flavio Insinna. Affianco a quest'ultimo vi era anche Roberta Rei e i risultati auditel sono stati abbastanza interessanti. Insinna ha poi passato la linea al collega Marco Liorni, che continua a giocare con Reazione a Catena e le campionesse varesotte, ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 17 settembre 2022) Venerdì 16i palinsesti Rai e Mediaset sono stati attraversati da un'altra ondata di variazione, con conseguenze neglitv. Il Paradiso delle Signore ha anticipato la sua messa in onda mentre Serena Bortone ha dovuto accorciare il suo programma Oggi è un altro giorno. Con l'intervento di Mattarella nel tradizionale ‘Tutti a scuola', che inaugura il nuovo anno scolastico, i telespettatori hanno avuto modo di ritrovare in televisione uno dei conduttori più benvoluti di. Affianco a quest'ultimo vi era anche Roberta Rei e i risultati auditel sono stati abbastanza interessanti.ha poi passato la linea al collega Marco Liorni, che continua a giocare cone le campionesse varesotte, ...

occhio_notizie : Ascolti tv venerdì 16 settembre 2022: Le indagini di Lolita Lobosco contro Anche se è amore non si vede.… - infoitcultura : Ascolti tv ieri venerdì 16 settembre 2022: vince Le indagini di Lolita Lobosco con il 16 - infoitcultura : Ascolti tv venerdì 16 settembre 2022: Lolita Lobosco a 2,4, Rai 3 in coda con le Conferenze stampa - 95_addicted : RT @fabiofabbretti: Da segnalare la #CoppaDavis su Rai 2: quasi 5 ore di diretta al pomeriggio (dalle 14:59 alle 19:47) al 6.1% https://t.… - 95_addicted : RT @Mattiabuonocore: In attesa che scendano in campo i 'colossi' del venerdì sera, Bake Off porta a casa un ottimo 4.3% con 708.000 spettat… -