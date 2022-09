Ascoli-Parma | le formazioni ufficiali | Gondo-Bidaoui contro Tutino-Inglese

TuttoAscoli : LIVE - ASCOLI-PARMA 0-2: raddoppio di Inglese - TuttoAscoli : CorrAdriatico - Ascoli, Bucchi non cambierà modulo contro il Parma - TuttoAscoli : GdS - Ascoli-Parma, le probabili formazioni - gabrielemajo : Post Edited: ASCOLI – PARMA 0-2 (21’PT) (MARCATORI: 6' PT TUTINO 17' PT INGLESE) LA CRONACA LIVE A CURA DI ANDREA BE - fcparmacompl : GOOOOOOOOOOOOLLLLL!!!! INGLESE!! Ascoli 0:2 Parma -

È possibile tuttavia seguire anche la diretta diin streaming attraverso l'applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone. DIRETTA/ Sudtirol Pisa (risultato finale 2 -...È possibile tuttavia seguire anche la diretta diin streaming attraverso l'applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone. DIRETTA/ Como Sudtirol (risultato finale 0 -...ASCOLI - L'Ascoli affronta allo stadio Del Duca il Parma di mister Bucchi e Buffon. I bianconeri devono riscattare la brutta prestazione di Perugia ma dovranno fare a meno di Falasco infortunato.Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la prima pagina di Calciomercato.com, per avere subito tutte le notizie che cerchi. Ricevi nel browser le notifiche della tua squadra preferita.