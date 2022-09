Ascoli-Parma | ducali con il lutto al braccio dopo alluvione Marche

(Di sabato 17 settembre 2022) “L’che ha travolto leha colpito profondamente il nostro Club. Tutti siamo rimasti sotto choc per quanto è capitato nelle ultime ore. Per questo motivo ilCalcio ha deciso di scendere in campo oggi con ilal, esprimendo la massima solidarietà al popolo marchigiano“. Questa la nota con cui ilha comunicato la scelta di scendere in campo con ilalnella trasferta dicome forma di rispetto e vicinanza alle vittime delle devastanti alluvioni delle scorse ora nelle. SportFace.

sportface2016 : #AscoliParma, ducali con il lutto al braccio dopo le alluvioni nelle #Marche - Celebs4Paul : RT @ascolicalciofc: ??Campionato Serie BKT 2022/23 6^ giornata ? ASCOLI - PARMA | #AscoliParma ?? Sabato 17 Settembre 2022 ? Ore 14:00 ?? Stad… - skillandbet : ???? #Pronostici Serie B - 6a Giornata ? ?? - gazzettaparma : Ad Ascoli il Parma vuol tornare a brillare nonostante le assenze. La cronaca dalle 14 - ParmaLiveTweet : Solidarietà Parma: contro l'Ascoli lutto al braccio per l'alluvione nelle Marche -

È possibile tuttavia seguire anche la diretta diin streaming attraverso l'applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone. Diretta/Cittadella (risultato ......30 Sparta Rotterdam - FC Groningen 18:45 Vitesse - FC Volendam 20:00 RKC Waalwijk - SC Cambuur 21:00 Fortuna Sittard - Excelsior CALCIO - SERIE B 14:0014:00 Cagliari - Bari 14:00 Como ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...