FattorePremier : Thomas #Frank, l'allenatore del #Brentford, complimentandosi con la squadra di #Arteta in attesa del derby londines… - sportnotizie24 : #Brentford-#Arsenal, le probabili formazioni: #Arteta sogna in grande - liwsemue : Arteta sta vincendo troppe partite, quando alla Bobo TV incominceranno con i pompini sarà il momento di andare all… - CMercatoNews : Anche il #Milan ???? piomba sul giovane talento ????: corsa a tre per #Mudryk - hautevilles : Hanno fatto la maglietta con il disegnino di Arteta sto piangendo ?? -

Calciomercato.com

... però, si è sbilanciato dicendo la sua su questa annata e sul club oggi guidato da. "Non ho visto squadre che si siano imposte, mentre ho visto le potenzialità dell', formazione fatta ...Gabriel Jesus (getty images) Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN con 7 partite in esclusiva e 3 in co - esclusiva a giornata. Attiva ora il tuo abbonamento. tutte le notizie di... Arsenal: Arteta allenatore del mese in Premier League VIDEO Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Il tecnico dell'Arsenal Mikel Arteta ha parlato di un probabile ritorno all'Emirates Stadium dello storico allenatore Arsene Wenger ...