Armi e munizioni | 46enne preso grazie a Youpol

(Di sabato 17 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Unarrestato e un 21enne sanzionato per detenzione di sostanza stupefacente a uso personale: è accaduto a Ercolano (Napoli) dove un cittadino ha segnalato alla Polizia di Stato una attivita’ di spaccio in una zona centrale cittadina tramite l’app, realizzata per segnalare episodi di spaccio e bullismo, ed estesa anche ai reati di violenza che si consumano tra le mura domestiche. Gli agenti del commissariato Portici – Ercolano, su disposizione della Centrale Operativa, giunti sul posto, hanno identificato i due uomini e hanno trovato il 21enne in possesso di un involucro con circa 8,5 grammi di hashish e un bilancino di precisione. Nella cantina in uso all’altro inquilino, un, hanno rinvenuto una pistola Beretta cal. 22 corto con matricola abrasa e completa di caricatore con ...