Anne Heche, prosegue la battaglia legale tra James Tupper e il figlio dell'attrice

James Tupper, ex di Anne Heche, porta avanti la sua battaglia legale contro il figlio maggiore della defunta attrice per il controllo dei suoi beni. Dopo la morte di Anne Heche è iniziata una battaglia legale tra il figlio dell'attrice e l'ex della stessa, James Tupper accusato di voler assumere il controllo delle volontà della defunta attrice. Homer Laffoon, 20 anni, aveva presentato una petizione chiedendo di essere responsabile della proprietà di sua madre, morta in seguito a un incidente il 5 agosto

