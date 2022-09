Annalisa | dal top a fascia spunta un dettaglio | Foto virale

Leggi su chemusica

(Di sabato 17 settembre 2022) C’è unadiche è diventatain men che non si dica: avete notato ilchefuori dal top? Guardate con molta attenzione. L’ex star di Amici non manca mai di avere tutti gli occhi puntati su di sé. Per questa volta l’attenzione è rivolta ad uno scatto a dir L'articolo, dal top aunchemusica.it.