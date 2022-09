Ancora qualche rovescio in attesa del miglioramento di domenica (Di sabato 17 settembre 2022) Le Previsioni meteo del Centro Meteo Lombardo a cura di Antonio Marioni, bollettino ufficiale emesso sabato 17 settembre 2022 alle 5. ANALISI SINOTTICA un campo di alta pressione interessa le Isole Britanniche mentre sul su bordo orientale “scivola” verso il nord Italia una depressione che, come accennato ieri, porterà dell’instabilità su parte della regione. In seguito avremo tempo buono ma con un generale calo delle temperature. Sabato 17 settembre 2022 Tempo Previsto: al mattino sino alla prima parte del pomeriggio tempo instabile su centro-est regione, soprattutto zone di pianura sino al limite dell’area Prealpina orientale. Meno probabili o assenti i fenomeni all’ovest e sull’area Alpina. Dal pomeriggio-sera tendenza a miglioramento ovunque. Temperature: massime in pianura in sensibile calo e comprese tra 22 e 25°C. Minime in sensibile calo e comprese tra 7 e 15°C ... Leggi su bergamonews (Di sabato 17 settembre 2022) Le Previsioni meteo del Centro Meteo Lombardo a cura di Antonio Marioni, bollettino ufficiale emesso sabato 17 settembre 2022 alle 5. ANALISI SINOTTICA un campo di alta pressione interessa le Isole Britanniche mentre sul su bordo orientale “scivola” verso il nord Italia una depressione che, come accennato ieri, porterà dell’instabilità su parte della regione. In seguito avremo tempo buono ma con un generale calo delle temperature. Sabato 17 settembre 2022 Tempo Previsto: al mattino sino alla prima parte del pomeriggio tempo instabile su centro-est regione, soprattutto zone di pianura sino al limite dell’area Prealpina orientale. Meno probabili o assenti i fenomeni all’ovest e sull’area Alpina. Dal pomeriggio-sera tendenza aovunque. Temperature: massime in pianura in sensibile calo e comprese tra 22 e 25°C. Minime in sensibile calo e comprese tra 7 e 15°C ...

