Ancora allerta meteo in Campania | l’avviso della Protezione Civile

È Ancora allerta meteo in Campania. Come riporta la Protezione Civile, sulla nostra regione persiste Ancora una allerta meteo per piogge e temporali che per molte zone 3,5,6,8 (Penisola Sorrentino-Amalfitana,Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento) è di livello Arancione e sulle restanti aree Giallo.

