Anche Matteo Salvini si rifiuta di cantare “Bella Ciao”: «Viva la musica senza colori, viva Laura Pausini» (Di sabato 17 settembre 2022) Dopo Laura Pausini Anche Matteo Salvini si rifiuta di cantare “Bella Ciao”. Il leader della Lega ha declinato la richiesta di un giornalista delle Iene a Milano intonando, però, qualche strofa della Leggenda del Piave di fronte ai militanti. «Se vuoi ti canto Liberi liberi di Vasco Rossi o Libertà e partecipazione di Gaber», ha detto il leader della Lega per poi aggiungere: «Cantala tu Bella Ciao. Evviva chi ha dato la sua vita per la libertà, non mi piace chi strumentalizza». Un botta e risposta che arriva a seguito del rifiuto di Laura Pausini di cantare il noto brano partigiano durante il programma tv spagnolo El ... Leggi su open.online (Di sabato 17 settembre 2022) Doposidi”. Il leader della Lega ha declinato la richiesta di un giornalista delle Iene a Milano intonando, però, qualche strofa della Leggenda del Piave di fronte ai militanti. «Se vuoi ti canto Liberi liberi di Vasco Rossi o Libertà e partecipazione di Gaber», ha detto il leader della Lega per poi aggiungere: «Cantala tu. Evchi ha dato la sua vita per la libertà, non mi piace chi strumentalizza». Un botta e risposta che arriva a seguito del rifiuto didiil noto brano partigiano durante il programma tv spagnolo El ...

CarloCalenda : 1) Richetti non è accusato perché nessuno lo ha mai denunciato. 2) viceversa la persona in questione è stata denunc… - ilfoglio_it : 'Andiamo a dimostrare che ne vale la pena! Ne valeva la pena quando abbiamo mandato a casa Conte e Salvini, ne vale… - ItaliaTeam_it : Vince anche Matteo! ?? A Bologna prima vittoria per l’Italia nel gruppo A di Coppa Davis con Berrettini che supera… - CarlaTrudu : RT @Michele_Anzaldi: Lo sciacallaggio contro Matteo Richetti, anche da parte di alcuni esponenti politici, rappresenta davvero il punto più… - Marsca8 : RT @Michele_Anzaldi: Lo sciacallaggio contro Matteo Richetti, anche da parte di alcuni esponenti politici, rappresenta davvero il punto più… -