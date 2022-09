Amici, dalla vittoria del circuito ballo nel talent alle foto h0t nel celebre sito per adulti (Di sabato 17 settembre 2022) In molti ricorderanno Javier Rojas, uno dei protagonisti della diciannovesima edizione di Amici. Il ballerino, vincitore del circuito danza, si fece notare non solo per la sua bravura ma anche per il suo carattere. Memorabile fu il suo sfogo nei confronti del talent show e della stessa padrona di casa, Maria De Filippi. Una volta uscito dal programma Javier iniziò a viaggiare molto, fino a trasferirsi per lavoro a Birmingham. Oggi il ballerino è sbarcato su O.F., sito per adulti dove vengono pubblicate foto e video piccanti. È stato lo stesso Javier ad averlo dichiarato, tramite la pubblicazione di alcune storie: L'articolo proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di sabato 17 settembre 2022) In molti ricorderanno Javier Rojas, uno dei protagonisti della diciannovesima edizione di. Il brino, vincitore deldanza, si fece notare non solo per la sua bravura ma anche per il suo carattere. Memorabile fu il suo sfogo nei confronti delshow e della stessa padrona di casa, Maria De Filippi. Una volta uscito dal programma Javier iniziò a viaggiare molto, fino a trasferirsi per lavoro a Birmingham. Oggi il brino è sbarcato su O.F.,perdove vengono pubblicatee video piccanti. È stato lo stesso Javier ad averlo dichiarato, tramite la pubblicazione di alcune storie: L'articolo proviene da Isa e Chia.

teatrolafenice : Stasera ascoltiamo un istante dalla Cantata di Bach 'Svegliatevi, ci chiama la voce' (Wachet auf, ruft uns die Stim… - teatrolafenice : Oggi ascoltiamo dalle mani di Arturo Benedetti Michelangeli un estratto dalla Mazurca di Chopin n. 4 dall'Opus 33.… - AngeloCiocca : Nel frattempo, ecco come il nostro attuale ministro degli Esteri #DiMaio lavora per la pace. Serve aggiungere altro… - DanieleGualtie3 : RT @OnofrioRota: #13settembre Oggi a #Taranto gran bella giornata di formazione e confronto su #bilateralità e #welfare per #lavoratrici e… - IsaeChia : Amici, dalla vittoria del circuito ballo nel talent alle foto h0t nel celebre sito per adulti Il ballerino ha ape… -