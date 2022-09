Amici 2022, la prima puntata della nuova edizione: le anticipazioni, gli ospiti, gli spoiler (Di sabato 17 settembre 2022) Domani, domenica 18 settembre 2022, alle ore 14 su Canale 5 torna Amici con Maria De Filippi che presenterà la formazione della nuova classe nella scuola di talent più longeva della televisione italiana. Chi farà... Leggi su europa.today (Di sabato 17 settembre 2022) Domani, domenica 18 settembre, alle ore 14 su Canale 5 tornacon Maria De Filippi che presenterà la formazioneclasse nella scuola di talent più longevatelevisione italiana. Chi farà...

Agenzia_Ansa : Mattia Sorbi torna a farsi vivo sui social. 'Cari amici - scrive su Facebook - sono felice di potervi dire che sto… - UffiziGalleries : #13settembre Buongiorno amici, oggi sarà una lunga giornata per gli Uffizi che resteranno aperti fino alle 22! E' i… - CyPaoletta : RT @MusicTvOfficial: #Amici: Maria De Filippi presenta la nuova classe, in studio #CanYaman e @StrangisLuigi - CanForever4 : RT @MusicTvOfficial: #Amici: Maria De Filippi presenta la nuova classe, in studio #CanYaman e @StrangisLuigi - CanForever4 : RT @Webl0g: Amici: Maria De Filippi presenta la nuova classe, in studio Can Yaman e Luigi Strangis -