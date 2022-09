Amarcord Roma-Atalanta | il primo successo esterno nerazzurro del 1996

(Di sabato 17 settembre 2022) Tra i tanticome non citare il match della stagione-1997: quando Sgrò e SuperPippo Inzaghi affondarono i giallorossi Vincere aè sempre una grandissima soddisfazione per l’, specialmente se si tratta di un campo tanto difficile quanto caldo come quello capitolino. Parlando di storia, è stata anche una tappa che ha consentito alla Dea di sbloccarsi lontano da Bergamo, come accadde 26 anni fa. 22 dicembre, l’ultima partita dell’anno solare per l’di Emiliano Mondonico che, dopo una falsa partenza, sta ottenendo risultati su risultati: Il tridente Lentini-Morfeo-Inzaghi porta qualità e goal, Sgrò e Gallo sono costruttori precisi, capitan Carrera dirige la difesa e Pinato sta costruendo quello che poi sarà il suo record ...

achspol89 : Momento amarcord la prima partita che ricordate della Roma. Inizio io Dinamo Mosca - Roma 1-3 1996/97 Coppa UEFA #romatwitter - egidio_gialdini : Amarcord di Storie in Bianco&Nero Le vittorie della JUVENTUS Women sulla ROMA - roma_news24 : I nostri auguri di buon compleanno ad Alberto De Rossi, l'uomo che ha scoperto il talento di @LorePelle7 e di tanti… -

Virgilio Sport

... attraverserà il Parco Cervi e farà tappa al Bike Park di Rimini da via. Da qui, proseguirà in ... E poi che birra! Potrai gustare quella di, Birrificio Familiare Indipendente. Italian Beer ......23 largo allo spettacolo di Drag Queen con tributo alla mitica Raffaella Carrà e momento... il principale in corso Trento e Trieste e i due secondari all'imbocco di corsoe di via dei ... L'amarcord di Pjanic: carezze ad Allegri e frecciate a Pallotta L'orafa catanese ha deciso di tornare nella sua terra dove, proprio nel suo paese natio, ha aperto un laboratorio artigianale di oreficeria che si chiama Bottega Celeste e ha l’obiettivo di raccontare ...Pubblichiamo la lista completa delle edicole aperte in cui comprare il nostro quotidiano per rimanere sempre aggiornati ...