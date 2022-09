Amadeus sfida “Tu si que vales”: la tv del 17 settembre (Di sabato 17 settembre 2022) Per la prima serata in tv, sabato 17 settembre, su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 e… ’90”, condotto da Amadeus. Dall’Arena di Verona, tre spettacoli dedicati alla musica degli anni 60, 70, 80 e…90. Si celebreranno i decenni più felici ed iconici della musica italiana e dei grandi successi internazionali. Spazio all’attualità e alla politica su RaiDue alle 21 con “Speciale TG2 Post – Rubrica informativa del Tg2. Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con il programma di inchieste “Indovina chi viene a cena”, condotto da Sabrina Giannini. Il reportage di stasera si intitola “Un polpo al cuore”: la trasmissione continua il suo viaggio nella sostenibilità. In particolare in questa puntata verranno mostrati gli straordinari esempi di chi dedica la propria vita ad animali come i ricci, i polpi, le rane, che sono degli indicatori ... Leggi su bergamonews (Di sabato 17 settembre 2022) Per la prima serata in tv, sabato 17, su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 e… ’90”, condotto da. Dall’Arena di Verona, tre spettacoli dedicati alla musica degli anni 60, 70, 80 e…90. Si celebreranno i decenni più felici ed iconici della musica italiana e dei grandi successi internazionali. Spazio all’attualità e alla politica su RaiDue alle 21 con “Speciale TG2 Post – Rubrica informativa del Tg2. Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con il programma di inchieste “Indovina chi viene a cena”, condotto da Sabrina Giannini. Il reportage di stasera si intitola “Un polpo al cuore”: la trasmissione continua il suo viaggio nella sostenibilità. In particolare in questa puntata verranno mostrati gli straordinari esempi di chi dedica la propria vita ad animali come i ricci, i polpi, le rane, che sono degli indicatori ...

_PuntoZip_ : Stasera in TV: Tutti in sfida per ‘I Soliti Ignoti – Il Ritorno’. Con Amadeus, dall’11 settembre -