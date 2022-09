Altro scossone nel centrodestra | Berlusconi avverte Meloni | «Gravissimo ridiscutere Pnrr»

(Di sabato 17 settembre 2022) Ilrischia unscontro interno, stavolta sulla possibilità di modificare gli accordi con la Commissione Ue per il Recovery fund, dopo che Silvioha definito «gravissima» l’ipotesi diilse questo dovesse «mettere a rischio risorse preziose che con tanta fatica abbiamo procurato per far ripartire l’Italia». Intervistato dal direttore del neonato Il Settimanale, Claudio Brachino, l’ex premier ha puntato i piedi contro la proposta più volte avanzata soprattuto da Giorgiadi rivedere i patti con Bruxelles, alla luce delle nuove emergenze nate dopo la pandemia di Coronavirus.si dice disposto solo a qualche lieve modifica: «Aggiustamenti marginali naturalmente è del tutto ragionevole farli, in accordo con ...

Il centrodestra rischia unscontro interno, stavolta sulla possibilità di modificare gli accordi con la Commissione Ue per il Recovery fund , dopo che Silvio Berlusconi ha definito "gravissima" l'ipotesi di ridiscutere il ...