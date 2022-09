Alluvione nelle Marche, tra i dispersi anche un bambino di 8 anni (Di sabato 17 settembre 2022) Il bilancio dell’Alluvione che ha colpito le Marche nella notte tra giovedì 15 e venerdì 16 settembre 2022 è pesante, ma è ancora parziale. Al momento, infatti, si contano 10 vittime, oltre a tre dispersi: una donna di 56 anni, Brunella Chiù, un 47enne di Arcevia (Ancona) e un bambino di 8 anni, il piccolo Mattia Luconi. Le ricerche stanno comunque proseguendo nella zona di Barbara-Castelleone di Suasa grazie al supporto della Protezione Civile e dei soccorritori, che stanno dando supporto anche a chi non ha potuto fare ritorno nella propria abitazione. Particolare attenzione viene rivolta ai corsi d’acqua e agli argini dei fiumi, dove si sono ammassati i tronchi di alcuni alberi caduti a causa della forza della pioggia. Vi ... Leggi su news.robadadonne (Di sabato 17 settembre 2022) Il bilancio dell’che ha colpito lenella notte tra giovedì 15 e venerdì 16 settembre 2022 è pesante, ma è ancora parziale. Al momento, infatti, si contano 10 vittime, oltre a tre: una donna di 56, Brunella Chiù, un 47enne di Arcevia (Ancona) e undi 8, il piccolo Mattia Luconi. Le ricerche stanno comunque proseguendo nella zona di Barbara-Castelleone di Suasa grazie al supporto della Protezione Civile e dei soccorritori, che stanno dando supportoa chi non ha potuto fare ritorno nella propria abitazione. Particolare attenzione viene rivolta ai corsi d’acqua e agli argini dei fiumi, dove si sono ammassati i tronchi di alcuni alberi caduti a causa della forza della pioggia. Vi ...

