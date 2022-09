Alluvione nelle Marche, senza esito le ricerche notturne dei 3 dispersi (Di sabato 17 settembre 2022) Proseguono senza sosta nel Senigalliese (Ancona), e sono continuate tutta la notte, le ricerche delle tre persone che ancora risultano disperse ( Mattia, 8 anni, la 56enne Brunella Chiù e un uomo di ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 17 settembre 2022) Proseguonososta nel Senigalliese (Ancona), e sono continuate tutta la notte, ledelle tre persone che ancora risultano disperse ( Mattia, 8 anni, la 56enne Brunella Chiù e un uomo di ...

