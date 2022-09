Alluvione nelle Marche, la mamma del bimbo disperso: “Riportatemi Mattia” (Di sabato 17 settembre 2022) Silvia Mereu è la farmacista 42enne di Barbara salvata dai pompieri durante la terribile Alluvione delle Marche. Suo figlio Mattia, 8 anni, figura purtroppo ancora nell’elenco dei dispersi. Per la sua ricerca nel territorio di Castellone di Suasa è stato usato anche un termoscanner. La donna al momento è ricoverata in ospedale con un principio di polmonite. La sua toccante testimonianza è stata raccolta da “Repubblica”. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Piogge e temporali violenti in Italia nelle prossime ore: ecco dove “Ho lottato per tenere Mattia stretto a me dopo avere abbandonato la mia macchina ma c’era quella forza sovrumana, quell’acqua che ci ha travolti trascindandoci verso il basso e che me l’ha strappato via dal petto. Il mio adorato figlio adesso dov’é?”, ha ... Leggi su tvzap (Di sabato 17 settembre 2022) Silvia Mereu è la farmacista 42enne di Barbara salvata dai pompieri durante la terribiledelle. Suo figlio, 8 anni, figura purtroppo ancora nell’elenco dei dispersi. Per la sua ricerca nel territorio di Castellone di Suasa è stato usato anche un termoscanner. La donna al momento è ricoverata in ospedale con un principio di polmonite. La sua toccante testimonianza è stata raccolta da “Repubblica”. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Piogge e temporali violenti in Italiaprossime ore: ecco dove “Ho lottato per tenerestretto a me dopo avere abbandonato la mia macchina ma c’era quella forza sovrumana, quell’acqua che ci ha travolti trascindandoci verso il basso e che me l’ha strappato via dal petto. Il mio adorato figlio adesso dov’é?”, ha ...

matteorenzi : La tragedia della #alluvione nelle Marche è atroce. La nostra vicinanza a famiglie e feriti si unisce alla gratitud… - fattoquotidiano : “Bastava pulire il corso del fiume. Se lì non faceva tappo noi non eravamo alluvionati” #alluvione - TgLa7 : ??ULTIMORA?? Esondato il fiume Misa a Senigallia. Situazione critica nelle Marche investite da una vera e propria all… - cotrozzi_lisa : RT @fattoquotidiano: “Bastava pulire il corso del fiume. Se lì non faceva tappo noi non eravamo alluvionati” #alluvione - beat_oven : RT @matteorenzi: La tragedia della #alluvione nelle Marche è atroce. La nostra vicinanza a famiglie e feriti si unisce alla gratitudine per… -