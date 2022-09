Alluvione nelle Marche: i vigili del fuoco di Bergamo ripuliscono le strade dal fango (Di sabato 17 settembre 2022) Bergamo. Una squadra Gos Movimento terra dei vigili del fuoco di Bergamo è al lavoro nelle Marche per prestare supporto ai colleghi che stanno gestendo le’mergenza dovuta all’Alluvione che ha colpito l’Anconetano. Cinque vigili del fuoco si stanno adoperando per rimuovere il fango e i detriti dalle strade per consentire il rirpistino della circolazione dei mezzi pesanti e arrivare così nelle zone più colpite, nei paesi che risultano ancora isolati. Le vittime accertate sono 11, due i dispersi, tra i quali Mattia Luconi, un bambino di 8 anni, strappato dalle braccia della madre che tentava di portarlo in salvo, travolti entrambi da un’ondata di acqua e fango. ... Leggi su bergamonews (Di sabato 17 settembre 2022). Una squadra Gos Movimento terra deideldiè al lavoroper prestare supporto ai colleghi che stanno gestendo le’mergenza dovuta all’che ha colpito l’Anconetano. Cinquedelsi stanno adoperando per rimuovere ile i detriti dalleper consentire il rirpistino della circolazione dei mezzi pesanti e arrivare cosìzone più colpite, nei paesi che risultano ancora isolati. Le vittime accertate sono 11, due i dispersi, tra i quali Mattia Luconi, un bambino di 8 anni, strappato dalle braccia della madre che tentava di portarlo in salvo, travolti entrambi da un’ondata di acqua e. ...

fattoquotidiano : “Bastava pulire il corso del fiume. Se lì non faceva tappo noi non eravamo alluvionati” #alluvione - matteorenzi : La tragedia della #alluvione nelle Marche è atroce. La nostra vicinanza a famiglie e feriti si unisce alla gratitud… - TgLa7 : ??ULTIMORA?? Esondato il fiume Misa a Senigallia. Situazione critica nelle Marche investite da una vera e propria all… - guerrieri_marta : RT @DeShindig: Usare i morti per l'#Alluvione nelle Marche per fare propaganda politica fa ribrezzo Facciamo chiarezza @tomasomontanari h… - Cassand78498781 : RT @il_militante: Draghi: “5 milioni per i danni dell’alluvione nelle #Marche”. E 700 per i nazisti. -