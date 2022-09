Alluvione Marche: tra i dispersi c’è Mattia, il bambino di 8 anni di Barbara. La madre: “Non voglio perdere la speranza” (Di sabato 17 settembre 2022) Era aggrappato a un tronco, poi la furia dell’acqua lo ha portato giù e sua madre non lo ha più visto. È ancora tra i dispersi Mattia, il bambino di otto anni figlio di Silvia Mereu, la farmacista 42enne di Barbara, paesino di 1.500 anime in provincia di Ancona. Silvia Mereu, salvata dai pompieri durante l’Alluvione delle Marche, ora è ricoverata in ospedale con un principio di polmonite. Ha raccontato a La Repubblica che aveva lasciato la farmacia, attorno alle 20, e che a Barbara non pioveva quando con il figlio Mattia si erano messi in macchina per raggiungere San Lorenzo in Campo, dove abitano. “Avrò percorso in auto sulla Corinaldese meno di una decina di chilometri quando ha iniziato a piovere“, racconta Mereu, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 17 settembre 2022) Era aggrappato a un tronco, poi la furia dell’acqua lo ha portato giù e suanon lo ha più visto. È ancora tra i, ildi ottofiglio di Silvia Mereu, la farmacista 42enne di, paesino di 1.500 anime in provincia di Ancona. Silvia Mereu, salvata dai pompieri durante l’delle, ora è ricoverata in ospedale con un principio di polmonite. Ha raccontato a La Repubblica che aveva lasciato la farmacia, attorno alle 20, e che anon pioveva quando con il figliosi erano messi in macchina per raggiungere San Lorenzo in Campo, dove abitano. “Avrò percorso in auto sulla Corinaldese meno di una decina di chilometri quando ha iniziato a piovere“, racconta Mereu, ...

