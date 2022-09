Alluvione Marche | Renzi | ' ripristinare ' Italia sicura' | appello a tutte le forze politiche'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 17 settembre 2022) Roma, 17 set. (Adnkronos) - "Trovo incredibile che ci siano stati 45 milioni pronti per la cassa di espansione del torrente Misa, sopra Senigallia, e che questa opera non sia stata fatta per ritardi burocratici e perché è stata chiusa una missione come". Lo ha detto Matteoa margine di un evento nelle Langhe. "I soldi per fare quella cassa di espansione c'erano, il progetto anche , trovo scandaloso non esserci riusciti. Rilancio con forza quel progetto dell'unità di missioneche avevamo ideato con Renzo Piano, avrebbe impedito tante sciagure. Faccioleaffinché si mettano d'accordo perla missione".