Alluvione Marche, morire di pioggia: 10 morti e 150 sfollati. Si indaga per inondazione e omicidio colposo (Di sabato 17 settembre 2022) IL REPORTAGE dal nostro inviato PIANELLO DI OSTRA (ANCONA) «Lo vede quel segno? Lo vede che sfiora il terrazzo del primo piano? Ecco l'acqua in pochi minuti è salita fino a... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 17 settembre 2022) IL REPORTAGE dal nostro inviato PIANELLO DI OSTRA (ANCONA) «Lo vede quel segno? Lo vede che sfiora il terrazzo del primo piano? Ecco l'acqua in pochi minuti è salita fino a...

matteorenzi : La tragedia della #alluvione nelle Marche è atroce. La nostra vicinanza a famiglie e feriti si unisce alla gratitud… - fattoquotidiano : “Bastava pulire il corso del fiume. Se lì non faceva tappo noi non eravamo alluvionati” #alluvione - TgLa7 : ??ULTIMORA?? Esondato il fiume Misa a Senigallia. Situazione critica nelle Marche investite da una vera e propria all… - PiacenzaPress : Un minuto di silenzio in tutte le manifestazioni sportive per le vittime dell'alluvione nelle Marche - CorriereToscano : @AnciToscana con presidente @MattBiff 'Pronti ad aiutare Comuni #Marche' @simonegheri @vigilidelfuoco… -