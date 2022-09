Alluvione Marche, individuato uno dei 3 dispersi. Su Senigallia si intensifica la pioggia, paura per la piena del Misa (Di sabato 17 settembre 2022) I vigili del fuoco hanno individuato il corpo di uno dei tre dispersi nell’Alluvione che ha colpito le Marche giovedì, causando almeno undici vittime. Il corpo, che dovrebbe essere di un uomo, è stato individuato nella zona di Serra dei Conti. Erano tre i dispersi mancavano all’appello: il piccolo Mattia, di 8 anni, Brunella Chiù, la 56enne che era in auto con la figlia, e un 47enne di Arcevia, la cui auto è stata trovata nel fiume Misa. Intanto si intensificano in queste ore la pioggia e anche il vento sulle zone del Senigalliese colpite. La pioggia, alternatasi a schiarite dalle 10, sta cadendo ora copiosamente accompagnata anche da raffiche di vento. Le raffiche hanno provocato il cedimento di un albero che è finito ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 17 settembre 2022) I vigili del fuoco hannoil corpo di uno dei trenell’che ha colpito legiovedì, causando almeno undici vittime. Il corpo, che dovrebbe essere di un uomo, è statonella zona di Serra dei Conti. Erano tre imancavano all’appello: il piccolo Mattia, di 8 anni, Brunella Chiù, la 56enne che era in auto con la figlia, e un 47enne di Arcevia, la cui auto è stata trovata nel fiume. Intanto sino in queste ore lae anche il vento sulle zone del Senigalliese colpite. La, alternatasi a schiarite dalle 10, sta cadendo ora copiosamente accompagnata anche da raffiche di vento. Le raffiche hanno provocato il cedimento di un albero che è finito ...

fattoquotidiano : “Bastava pulire il corso del fiume. Se lì non faceva tappo noi non eravamo alluvionati” #alluvione - matteorenzi : La tragedia della #alluvione nelle Marche è atroce. La nostra vicinanza a famiglie e feriti si unisce alla gratitud… - TgLa7 : ??ULTIMORA?? Esondato il fiume Misa a Senigallia. Situazione critica nelle Marche investite da una vera e propria all… - Federic98897900 : Andrea, morto mentre tentava di salvare il padre. Noemi aveva solo 17 anni: le storie delle vittime identificate - fulviocastella6 : RT @Yon_Yonson71: Nelle #Marche in poche ore è caduto l'equivalente di 7 mesi di pioggia. Ma secondo i geni come Malan il cambiamento clima… -